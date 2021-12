Grâce à la diversité de mes interlocuteurs et de mes clients, j’ai appris à répondre aux problématiques de chaque entreprise, et à adapter les flux en conséquence. Compétences en informatique, Consultant SAP certifié.



Aisance à l'oral et à l'écrit

Capacité à appréhender des nouvelles technologies et processus métiers

à retituer des présentations techniques dans les délais

à travailler efficacemment en équipe

à travailler à tous les niveaux hierarchiques

A l'aise en Anglais. Français langue maternelle.



Orienté client et grande capacité d'adaptation

Certifié SAP TERP10



En anglais : https://www.linkedin.com/in/cyril-aubert-7555183/

Paris - Nantes - Challans (en Vendée) ... mais aussi Bordeaux, Rive de Gier, Port sur Saône, Bayreuth (en Bavière), bref je suis mobile



Mes compétences :

Japon

Logistique

Chine

Management de transition

Travail d'équipe

Approvisionnement