Déléguée médicale depuis bientôt 5 ans, je m'épanouis dans ma fonction car elle me permet d'allier l'aspect scientifique(en rapport avec mes études) et l'aspect commercial qui m'a permis de développer certaines qualités telles l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit et la rigueur.



Mes compétences :

Curiosité

Mobilité