Après plus de dix années au service de l’industrie pharmaceutique en Europe ; aujourd’hui installée en Guadeloupe, je suis à la recherche d’un poste me permettant d’allier mes connaissances dans la santé et mon enthousiasme à explorer de nouveaux domaines. Je suis autonome, dynamique, volontaire et souhaite faire partie de votre équipe.





Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

R&D

Relation commerciale

Autonomie professionnelle

HACCP

Biologie moléculaire