Jennifer CAZES

Forte de 9 ans d'expérience en Recherche et Développement, je souhaite partager mes compétences en:

- management d'une équipe (évaluations, suivi des objectifs, plan de formation, montée en compétence)

- gestion de projet R&D (innovation et développement, appel d'offres, lancement et industrialisation)

- gestion de la qualité (ISO, IFS, BRC)

- législation (notamment CLP, BPR, règlement détergent, cosmétique)

- support technique (présentations et formations)



Mes compétences :

Budgets

Audit

Microsoft Office

Legislation - CLP

People management

Project management

Recherche et développement

Chimie de formulation

Formulation de produits détergent

SAP

Internet

ISO 900X Standard

IFS applications

Government Legislation