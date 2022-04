Jennifer CHAMBONNET GARCIA

Je dispose de trois ans d’expériences dans les domaines du Commerce & Marketing.



Aujourd'hui diplômée d'un Master 1 en tant que "Responsable des affaires Internationales" avec option marketing International.



J’ai pour objectif de complètement m’investir dans le Marketing, en participant à l’intégralité du processus marketing, allant de "l'étude" marketing au lancement du projet et mesure de ses retombées.



Je suis motivée à intégrer une équipe qui me donnera l’opportunité de m’exprimer professionnellement et d’évoluer en acquérant toujours plus de compétences et connaissances.



Passionnée par plusieurs domaines, comme :

-Le Marketing/ Communication

-Le Commerce International

- Management Interculturel



Mes traits :

La persévérance, le goût du challenge, la capacité d'analyse et la créativité.



Les contacts humains et le travail en équipe sont des points d’une très grande envergure dans ma vie ainsi que dans mes études orientés Commerce/ Marketing à l'International.

'hésitez pas à me contacter par message privé.



Mes compétences :

Sphinx Software

Pack Office

Adobe Indesign

Search Engine Optimisation

Macromedia Dreamweaver

HTML

Blogging

Benchmarking

Google AdWords