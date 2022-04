Jennifer CHEVILLOT

Bonjour, je me présente, je suis assistante en ressources humaines. J'ai une expérience principale de près de 5 ans à ce poste. J'ai pu y développer mes connaissances acquises par ma licence en gestion administrative et ressources humaines.

Je suis dynamique, motivée. Je m'intéresse beaucoup à mon métier, à toutes les tâches diverses, à expliquer mon travail et informer toutes les personnes concernées.

J'ai de solide connaissances en informatique,Microsoft office (Word, Excel...), Sage, Ciel (commerciel, compta et paie). J'ai un contact facile avec le personnel pour le renseigner. J'ai un bon niveau en italien.



Mes compétences :

Administration

Formation

Italien

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Paie

Ressources humaines

Tableau de bord

Visite médicale