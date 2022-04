Jennifer COHEN SOLAL

Digital native, et business developer orientée ROI, j’ai appris à maitriser au cours de mes différentes expériences l'ensemble des leviers d’acquisition et de fidélisation, permettant à un site e-commerce de performer.



Depuis la création du site jusqu’à son développement à l’international et la mise en place d’opérations « cross-canal », je pilote équipes et prestataires, et met en œuvre la stratégie digitale du groupe.



Particulièrement à l’aise dans un environnement qui permet une grande agilité et polyvalence, je dirige aujourd’hui les activités digitales de TALIKA (8M€ de CA).



Mes expertises couvrent notamment :

• Gestion de projet web, création site, orientée UX/UI

• Pilotage P&L international

• Définition et mise en place d’une stratégie digitale globale et internationale

• Magento et Drupal Commerce

• Gestion opérationnelle d’un site e-commerce

• Trafic management : SEO, SEA, SMO, emailing, display, marketplaces, affiliation…

• Acquisition de leads

• CRM

• Maitrise de la chaine de valeur de la logistique jusqu’au customer service



Mes compétences :

Community management

Web marketing

Emailing

E-commerce

Google analytics

SEM

SEO

Google Adwords

Mode

Internet

Vente en ligne

Gestion de projet

Marketing

eCRM

Acquisition de trafic