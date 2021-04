Jennifer COUTELIER

Mon parcours pourrait paraître atypique, cependant ce sont tous ces emplois qui ont construit mon profil professionnel tel qu'il apparaît aujourd'hui : une jeune femme motivée et dynamique ayant la capacité à faire ses preuves rapidement et efficacement ainsi qu'à s'intégrer facilement dans une nouvelle équipe.

Mes différentes expériences de travail m'ont apporté la connaissance de différents domaines professionnels tels que le public, le culturel, l'agricole, le scolaire, le social et le privé. Ce qui m'assure une aisance relationnelle auprès de tout public .

Et c'est ce qui me passionne réellement : inter-agir avec les gens qu'ils soient clients, abonnés, administrés ou encore consommateurs. Ce sont eux qui comptent pour la santé, la prospérité de nos entreprises, commerces, services, associations, villes, etc... et d'autant plus la façon dont nous échangeons avec eux.

La communication est et sera donc toujours au coeur de chacune de mes démarches professionnelles, quelle que soit la forme ou quel que soit l'outil à ma disposition pour établir cette connection.



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Polyvalence

Sens du client