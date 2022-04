Blandine HATTON

Actuellement médiatrice culturelle pour une Maison des Métiers d'art dans le Gâtinais, je continue à développer mes connaissances et mon potentiel professionnel dans le secteur du patrimoine et de la médiation. De plus, j'ouvre mes compétences à l'accompagnement de professionnels de l'artisanat dans leur démarche de valorisation et d'animation.



Ma formation concilie l'histoire de l'art et la valorisation du patrimoine.

Je réside actuellement à Montargis, bien que je sois mobile sur toute la France.



Mes compétences :

Expositions

Gestion patrimoine

Médiation

Médiation culturelle

Monuments historiques

Patrimoine culturel