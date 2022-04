Jennifer DA SILVA

Je suis actuellement en congé maternite mais je souhaite trouver un emplois pour Septembre 2010 dans le transport. Je viens de passer un titre professionel de transport de marchandise donc un niveau CAP (permis C) et je passe le permis EC deja l'examin de plateau validé il me manque plus que la conduite.

Je suis motivé, dynamique et je n'ai jamais manqué une journée sans une raison vraiment importante meme malade je suis toujours partante.



Mes compétences :

ADR

Fimo

Permis B

SST