La « digitalisation » est aujourd’hui le maître-mot de toutes les entreprises, plus qu’un simple remaniement, c’est une vraie transformation globale de l’entreprise. Source d’innovation et de changement, elle nécessite une évolution du positionnement des sociétés dans leur stratégie, leurs offres, leurs métiers.



Mon double parcours (agence/annonceur) m’a permis de comprendre les enjeux de la digitalisation et d’avoir une vision globale du digital.



Analyser les besoins, élaborer et appliquer un plan d’action digital pour concrétiser les ambitions des entreprises, c’est mon rôle en tant que Digital manager.



Mes différentes expériences m’ont permis d’accompagner les entreprises dans cette transformation.



> Conseiller sur des décisions stratégiques liées à l’activité digitale de l’entreprise et à la marque (valeurs, enjeux, objectifs),

> Suivre les guidelines et réaliser la conception à 360 : fonctionnel (spécifications), expérience client et ergonomie (arborescence, zoning, storyboard, …), contenus, webdesign, SEO,…,

> Gérer plusieurs typologies de projets: Desktop et mobile ; Institutionnel, e-commerce BtoB et BtoC, site événementiel, Support de communication, site webresponsive, application tablette commerciale,

> Optimiser le référencement naturel (SEO) et analyser du trafic avec Google Analytics

font partie de mon travail au quotidien.



Attentive au contexte du projet et des métiers, je privilégie l’écoute et le travail en équipe afin de favoriser la réussite collective et répondre au plus près aux besoins.



L'optimisation et l'organisation de mes projets est une de mes préoccupations majeures.



J’exerce mon métier avec dynamisme, enthousiasme, curiosité en plaçant toujours l’humain au cœur des activités que je mène.



Communiquons :

Jennifer Dantigny - Digital Manager

J.dantigny@gmail.com

@jdantigny



Mes compétences :

Stratégie digitale

Internet

Gestion de projet fonctionnel

Emailing

Webmarketing