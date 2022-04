Jennifer COURTHIEU

Expérience professionnelle :

JURISTE droit des affaires – droit de la propriété intellectuelle



Depuis janvier 2015 - Baron Philippe de Rothschild S.A.

La société Baron Philippe de Rothschild S.A. possède deux activités distinctes unies sous une même Direction et par une même volonté d'excellence : les vins de Châteaux, dont l'illustre Mouton Rothschild, et les vins de marques (avec, au premier rang, Mouton Cadet). C'est ainsi qu'elle produit et commercialise un ensemble de vins de haute qualité du bordelais, du pays d'Oc et du Chili.



Septembre 2005 à octobre 2012 – Société ELITE MODELArray

Agence de mannequins – réseau de 30 agences dans le monde

Concours international de recrutement de mannequins – 70 pays par an

Produits dérivés dédiés à la mode et la beauté distribués dans le monde entier

Structure centrale basée à Paris, département juridique de 3 personnes dédié à l’ensemble des activités du Groupe – périmètre international

Portefeuille de plus de 600 marques (nationales et internationales) et 400 noms de domaine



Responsabilités :

Droit des affaires

Rédaction, négociation et validation de contrats commerciaux internationaux

Gestion des précontentieux et contentieux judiciaires

Gestion administrative et juridique des droits de propriété intellectuelle



Mes compétences :

Gestion administrative & juridique des droits PI

Négociation, validation, rédaction de contrats

Veille juridique

Droit d'auteur, droit à l'image

Management stratégique des droits de PI

Droit des affaires

Pack Office, Adobe Photoshop

Précontentieux et contentieux judiciaires