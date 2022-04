Jennifer DEBRAS

Bonjour à toutes et à tous



actuellement à la recherche d'un emploi, je me tiens disponible pour toutes propositions de postes dans les départements 03 et 63. De formation supérieure en commerce, mes 13 années d'expériences dans le domaine m'ont permis de développer les compétences nécessaires à ce poste. Je serais ravie de m'entretenir avec l'un ou l'une d'entre vous afin de lui donner toutes les informations souhaitées. Aujourd'hui la situation économique de la France est difficile, j'en suis consciente, mais je suis optimiste en l'avenir.

Dans l'attente de vous rencontrer,

Bien à vous.

Jennifer



Mes compétences :

Prospection

Fidelidation client

Detection ecart de besoin

Recrutement

Gestion d'appel d offres