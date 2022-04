Responsable service Fleurs Gondrand à Bâle (CH) depuis fin Novembre 2014



import et export Suisse France + Europe Viamat F 68 Village neuf



export Allemagne chez Ziegler Pratteln Suisse de nov. 2013 a Janv. 2014



SERVICE IMPORT DHL FREIGHT PRATTELN DEPUIS DEC 2012



affreteur



fiege

Import export de et vers la suisse et en crosstrade: espagne-italie,etc.







Mes compétences :

Anglais courant