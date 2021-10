TRAFICO entreprise familiale de transport et logistique depuis 1993.



Dépôt sur 68-Bennwihr Gare de 5000m² avec prestations logistiques (palettes, bobines, stockage de masse ou en rack…)



Avec notre propre flotte de véhicule nous proposons du transport de marchandise générale en France et autres pays sur demande.



Nous avons également une activité logistique sur le sud de la France proximité de Montpellier et Nimes.



Mes compétences :

Affrètement

Transports

Logistique