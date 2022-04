Jennifer DECLOQUEMENT

Volontaire et sérieuse, je n'abandonne aucun projet avant qu'il ne soit accomplit. Je suis diplômée de BTS ANABIOTEC (analyses biologiques et biotechnologiques) et d'une licence professionnelle en valorisation des agro-ressources végétales. Par le biais de la licence, j'ai découvert la phytopathologie (en stage) ce qui m'a poussée à poursuivre en master phytopathologie dont la formation s'est initiée en mars 2017 à l'Université de Brasilia (UnB) - Brésil.



Mes compétences :

Laboratoire d'analyse

Techniques de laboratoire

Recherche

Chimie