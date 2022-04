Jennifer ETIENNE

Je suis une jeune femme de 26 ans qui parle anglais Français italien, j'ai une forte expérience dans le domaine commerciale et négociations à l'internationale, du développement des relations client à l'internationale et de la logistique. je suis souriante, dotée d'une grande force de caractère, je suis habituée à travailler en équipe et les objectifs et défis ne me font pas peur. Je pense que mon précédent emploi peu en témoigner, gestion du portefeuille client italien pour une société américaine au Luxembourg.