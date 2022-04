Jennifer FRANCHINI

Après 12 années en tant que chargée de clientèle particulier/retraité, j'occupe depuis 3 ans un poste de responsable de secteur.

Je suis chargée d'animer et piloter une équipe de 10 commerciaux en visant l'atteinte d'objectifs de développement rentable et de satisfaction client par la distribution d'offres IARD, banque et vie.

Mes missions sont diverses: Coaching, pilotage, animation, création de partenariats...



Mes compétences :

Pilotage d'activité

Entreprenariat

Coaching Commercial

Management commercial

Animation de formations