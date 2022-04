Jennifer FRANCOIS

Titulaire d'une Licence en Assistanat des Ressources Humaines et travaillant actuellement en tant que gestionnaire paie au sein de la CCI à Saint Contest, je suis à la recherche de nouvelles opportunités afin de continuer à élargir mon domaine de compétences et de participer au développement de votre société.



Mes domaines de compétence: Gestions des Paies, Formation, Gestion des intérimaires, Gestion Administrative du Personnel...



Réactive, autonome et rigoureuse, je m’adapte facilement à de nouvelles situations. J’ai également un bon sens relationnel et m’intègre facilement à une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Gestion des intérimaires