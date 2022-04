Jennifer FRANELLI

Après une formation de 2 ans en DECF par alternance en cabinet comptable, j'ai intégré CERFRANCE Alliance Comtoise en tant que comptable il y a 16 ans.

Ma curiosité, ma persévérance et mon tempérament m'ont permis de me spécialiser et d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir responsable d'équipe et manager 10 personnes.

j'ai également développé des connaissances en matière de conseil fiscal, social et financier.



Mes compétences :

Professionelle

Curieuse et positive

Dynamique

Management

Communication