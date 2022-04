Jennifer GANGNEUX

Près de 8 ans d’expérience à l’hôpital dans le domaine des dispositifs médicaux,



- Maîtrise des entretiens avec les Pharmaciens hospitaliers (organisation de staffs, orientation des libellés d’appel d’offre, implantation de nouveaux produits, maîtrise des circuits décisionnels),



- Pilotage commerciale et relationnel avec les pharmaciens responsables DM, et capacité à gérer un Appel d’Offre dans sa globalité,



- Assistance et conseils des chirurgiens au bloc opératoire,



Un fort relationnel, conciliante, diplomate et rigoureuse.