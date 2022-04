Dynamique, sérieuse et autonome je cherche un poste d'opératrice de saisie pour continuer à m'épanouir dans un métier où je cumule déjà 2 ans d'expérience.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Secrétariat courant

Maîtrise de Windows

Numérisation et archivage de documents

Dépollution de documents