Jennifer GENDRIN

Jeune femme de 31 ans.

BTS Assistante de direction obtenu en 2007

Experience de 6 ans en tant qu'assistante ADV et 1 an en tant que responsable commerciale.

Souriante, sociable, organisée, motivée et très consciencieuse.



Mes compétences :

accueil physique et téléphonique

gestion des commandes de la saisie à la facturatio

gestion des expéditions nationales et internationa

organisation et gestion de planning du personnel

gestion des litiges

gestion de stocks

saisie d.offres de prix et collaboration avec le r

maitrise du pack office

saisie de courriers, mailing, tableurs, power poin

gestion des achats