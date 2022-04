Je suis passionnée par les initiatives positives & innovantes qui font sens dans ce monde en changement. Je suis plus particulièrement engagée dans le multi-potentialisme au travail, l'Egalité des chances, la Philosophie & l'action, le Développement durable, la protection de l'environnement, les nouvelles formes de pédagogies dans l'éducation.

J'aime partager à tous les pépites positives que je découvre lors de mes expéditions entrepreneuriales ou de mes rencontres, et en tant que freelance multi-potentialiste et autodidacte, je suis amenée à travailler sur différents projets choisis au coup de coeur.



Mes différentes compétences : organisation, coordination, animation (physique & web), modération, développement commercial, référencement naturel, création de réseau & éco-système, passer de l'idée à la réalisation de projet

Quelques références clients : Epitech, Causette, LD&A Ventures, Alkemics, Deliveroo, Captain Contrat, Socult, Scientipole, La Sorbonne.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Administratif

Communication

Gestion d'entreprise

Relations publiques

Accompagnement

Animation d'équipe

Animation commerciale

Formation professionnelle

Animation d'ateliers