Christelle GARAND

Actuellement en répétition sur "Le secret de Kalayaan" , pièce pour enfants que j'ai moi-même écrite...







C'est au lycée que je découvre le théâtre qui va devenir une passion, voire une raison d'être... Comédienne formée à l’Ecole Claude Matthieu, je m'investis dans de nombreux projets théâtraux et j'aborde tous les répertoires (classique, contemporain, commedia dell’arte…). Passant de troupe en troupe et multipliant les expériences, j' interprète de nombreux rôles principaux dans des pièces de Molière, Brecht, Labiche, Feydeau, Pinter… Je découvre la mise en scène au côté de Patrice Kerbrat et le théâtre Montparnasse m’engage pour coacher Martin Lamotte dans « La danse de l’albatros ». Par la suite, je deviens assistante d'Eric Checco et ensemble nous emmenons une troupe de jeunes amateurs en Avignon avec "Othello, théâtre urbain" qui remporte un franc succès en 2008.

Passionnée par la chanson depuis toute petite, je me tourne vers le chant. Je rencontre un guitariste merveilleux par son talent, Guillaume Baronce et ensemble nous créons le spectacle « Barbara, Reggiani…autrement », doux mélange de reprises réarrangées et de contes. Très vite, je prends un malin plaisir à écrire mes propres textes, un univers apparaît petit à petit. Samir nous rejoint sur le projet avec sa basse et nous préparons un premier album... J'ai rejoint cette année les ateliers de Claude Lemesle, président de la Sacem, pour de plus belles chansons encore...

En parallèle de ce parcours artistique, j'ai obtenu une maîtrise d’anglais et j'ai acquis une expérience en tant que conseillère financière pendant 5 ans dans une grande institution bancaire qui mei confère aujourd’hui une très bonne connaissance du monde du travail et me permet de mettre mes compétences de coach vocal et théâtral au service de l’entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Théâtre

Coaching