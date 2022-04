Jennifer GOUIN

Diplômée d'un BTS Comptabilité, c'est quelque temps plus tard que je me suis rendue compte que le travail dans un bureau payé au Smic, la majorité du temps passée avec les collègues de travail et sur un ordinateur plutôt qu'avec les gens que j'aime, ça n'était pas pour moi.

Alors pendant plus d'un an, je me suis cherchée, j'avais qu'un but : être mon propre patron, être indépendante et pouvoir choisir mes heures de travail pour passer le reste du temps à faire ce qui me plait, profiter de la vie comme il se doit !

Après une année passée en tant que photographe immobilier qui n'a pas été des plus fructueuse, une merveilleuse opportunité s'est proposée à moi.

Aujourd'hui, je vis d'un métier avec de vrais valeurs humaines, une équipe des plus enrichissante et surtout, je vis pour moi et de la façon que je souhaite car je suis indépendante, libre !



Toi qui lis ce texte, tu veux vivre la même chose que moi ? Alors n'hésites pas et contacte moi !



Mes compétences :

Recrutement

Accompagnement de projet

Ressources humaines

Réseau

Management

Développement personnel

Marketing relationnel