Julie WARGNIER

J'ai crée J² Sourcing pour qu'elle soit une entreprise... au service des autres entreprises ! Que ce soit en matière de recrutement, direction commerciale, communication ou gestion des ressources humaines, le sourcing est fondamental pour développer et pérenniser son activité en faisant venir à soi les compétences dont on à besoin afin d'améliorer son fonctionnement et s'apporter confort et tranquillité d'esprit. Avec J² Sourcing, recrutez et externalisez selon vos besoins, avec des outils inédits et uniques, bref, optimisez !



Mes compétences :

Audit

Community management

Open Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ressources humaines

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Recrutement

Développement commercial

Communication