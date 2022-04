Jennifer GUIDÉ

Bonjour,



Diplômée d'un BTS Assistant de Manager et d'une licence professionnelle dans le domaine de la communication, je recherche un poste me permettant de mettre à profit mes qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles.



Impliquée et assidue dans mon travail au quotidien, je m’efforce d’alimenter chaque année un peu plus mes expériences aussi bien professionnelles que personnelles. En effet, je mets un point d’honneur à travailler, depuis mes dix-huit ans, que ce soit en alternance (dans la gestion et l’assistanat d’un cabinet de techniciens immobiliers et en tant qu’assistante de communication dans une fédération d’experts-comptables), en travail étudiant (chez McDonalds) et en tant que bénévole (au sein de l’association La Chaîne de l’Espoir).



Mes expériences passées en alternance, durant la période estivale et en tant que bénévole m'ont permis d'acquérir de la rigueur, de l'autonomie, de la polyvalence et un esprit d'équipe.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Wordpress • JQuery

Organisation

Communication

Créativité

Intranet

Microsoft Office

Réactivité