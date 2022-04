Jennifer GUILBAUD

CLB CONSEILS FRANCE



Stratégie, maîtrise et réduction des dépenses d'impression.



CLB CONSEILS FRANCE, créée en février 2005, est une société de conseil opérant dans le domaine de l’impression et des solutions documentaires en collaboration étroite avec ses clients.



Nous sommes une équipe d’experts et acheteurs totalement indépendants des acteurs du marché.

Nous travaillons pour les entreprises de toutes tailles et les administrations afin d’optimiser leur poste de dépenses impression.



23 MILLIONS D'EUROS : c'est l'économie générée par les clients qui nous font confiance depuis maintenant 10 ans en réduisant leur budget impression de 42% en moyenne.



Nous assurons toutes les missions déléguées :



Analyse complète des besoins, préconisations techniques et économiques en totale indépendance.

Montage des appels d’offres et des marchés publics, négociation et suivi des déploiements.

Sans effort du client ni perte de temps, nous gérons toutes les tâches.

Le client prend les décisions et nous agissons en fonction de la stratégie définie.

Notre rémunération est basée uniquement sur les économies réalisées.



Bénéficiez-vous des meilleurs produits, prix, services et solutions du marché ?



j.guilbaud@clbconseils.com

06 12 92 01 11



http://www.clbconseils.com/toulouse