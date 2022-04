Jennifer GULLIET

Actuellement titulaire d’un Master 2 en Qualité, Environnement et Santé, je recherche un poste dans le domaine HSE.



Afin d’enrichir mes compétences professionnelles, j’ai effectué ce master en alternance dans une industrie du secteur automobile. La mission qui m’était confiée consistait à assister le responsable HSE dans la gestion du site actuel et du futur site.



Au niveau du site existant, j’ai participé à l’amélioration des systèmes de management ISO 14 001 et OHSAS 18 001, notamment en rédigeant des documents pour les réunions, des supports de formations, des documents d’accueil pour les sociétés extérieures intervenant sur le site et des procédures. J’étais chargée du suivi de certaines émissions polluantes comme les COV ou les rejets d’eau issus de la station d’épuration et des déchets.



En ce concerne le nouvel atelier de production, j’étais chargée de la réalisation de deux dossiers ICPE pour obtenir l’autorisation d’exploiter. J’ai participé à différents projets et proposé des actions concernant dans plusieurs domaines comme la gestion des eaux en cas d’incendie ou le traitement des émissions atmosphériques. J’étais également une des correspondantes des partenaires de l'entreprise comme la DREAL ou le bureau d’études avec lequel nous avons travaillé dans le cadre de ce projet.



De plus, mon emploi en clinique vétérinaire, m'a permis d'apprendre à gérer les priorités, à m'organiser, à travailler rapidement mais sans précipitation et de façon autonome.



Enfin, mon activité extra-profesionnelle m'a permis d'acquérir des compétences en animation et gestion de groupe. Le groupe dont je suis responsable peut atteindre jusqu’à 15 personnes et est composé de personnes de tous âges.



La précision et la bonne humeur sont également des qualités toujours appréciables.



Pensant que ma candidature vous intéressera, je vous propose de détailler mes compétences et mes motivations lors d’un entretien.





Mes compétences :

Norme ISO 14001 ISO 9001

Accueil et gestion clients et fournisseurs

Gestion des risques environnementaux

Réglementation ICPE

Management environnemental

Motivée

Industrie

Environnement

Dynamique

Gestion des déchets dangereux

Gestion de groupe

Sens du compromis et de la négociation

Sens de l'écoute et ouverture d'esprit

Suite Office 97 2003 2007