Jennifer HELFT

Diplômée d'Euromed en Master Ecole Supérieure de Commerce, je cherche aujourd'hui à mettre à profit mon dynamisme et mon très bon sens du relationnel dans une structure "qui bouge". Ayant un fort attrait pour les métiers de l'événementiel et du recrutement, ceux-ci me permettent en effet d'être dans un mouvement perpétuel et de multiplier les contacts au quotidien.



A la lecture de ma page vous pourrez constater mon expérience en communication, en gestion d’événements ainsi qu'une expérience de commercial publicité pour un site internet et une expérience complète en cabinet de recrutement et cabinet de mise en relation professionnelle.



Vous y trouverez également un échantillon de mes qualités et compétences qui sauront montrer mon goût pour la gestion de projet.



Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptation facile

Recrutement

Organisation d'évènements

Community management

Rigueur dans le travail

Commercial

Communication

Gestion de budgets

Gestion prestataires de services

Relationnel aisé