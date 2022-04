Jennifer HUYNH

Après huit années d’expérience professionnelle dont cinq en contrôle de gestion, je mets aujourd’hui toute mon énergie dans une nouvelle aventure.



Co-fondatrice de La Base 64, je souhaite en même temps m’engager ponctuellement sur des missions au sein d’entreprises ayant des besoins en contrôle de gestion.



Passionnée par les chiffres, le pilotage et l’analyse budgétaire, j’accomplis mes missions avec rigueur, professionnalisme et motivation.



Mon expérience s’appuie sur des compétences multiples :

- La gestion d’un projet de mutualisation et de centralisation

- La gestion budgétaire d’un siège et de plusieurs régions

- L’analyse financière de contrats

- La refonte d’analytique

- L’accompagnement de collaborateurs à la conduite du changement



C’est en mettant tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés que je m’épanouis professionnellement dans mon domaine.



Si vous recherchez une collaboratrice à mi-temps pour agrandir votre service financier, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce nouveau challenge.





La Base 64 (agence spécialisée dans l’accompagnement et la conception de projets digitaux et intervenant en tant qu’intermédiaire de confiance entre développeurs freelances et porteurs de projet)



Mes compétences :

ERP / SAP

PHARE / COGNOS

Excel

Powerpoint

Microsoft office

Informatique décisionnelle

Travail d'équipe

Prévisions

Microsoft Access

Gestion de projet

Reporting

Analyse financière

Finance d'entreprise

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion

Conduite du changement

Système d'information