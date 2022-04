Bonjour

Je m'appelle Jennifer Imbert, je suis chef de publicité au sein de l'agence de communication MON AGENCE DU NET.

Nous réalisons tous vos outils de communication du logo, à la carte de visite en passant par la plaquette d'entreprise, site internet, film et autres réalisations multimédia.

Nous nous positionnons comme l'agence des PME-PMI afin de proposer des outils de qualité, des conseils au quotidien pour votre image en fonction de vos objectifs de communication... et tout cela pour un budget raisonnable afin que vous puissiez bénéficier, comme les grosses entreprises, d'outils qui permettent de vous faire connaître.

Je reste à votre disposition si vous désirez de plus amples informations.





Jennifer Imbert

www.monagencedunet.com



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Afrique

Animation

Communication

Illustration

Illustrator – indesign

indesign

Internet

Photographie

Presse

Publicité

Relation Clients