Mustapha AMAROUCH

Je fais partie d'une ESN( Entreprises de Services du Numérique.) créée en 2011, basée à Vauvert (30) et intervenant principalement dans le sud de la France ainsi que dans la région parisienne. Nous développons auprès de nos clients une relation de confiance basée sur l'écoute et la réactivité.



Nous excellons dans plusieurs domaines: Édition de logiciels, conseil décisionnel, développement spécifique et formation professionnelle en informatique.



Simplexité.



Respirez ! Sagilem conçoit et développe votre application de gestion spécifique, que ce soit sur Microsoft .NET®, Microsoft SQL Server®, SAP ®, PHP ... et rend simple les processus les plus complexes.



Notre équipe d’experts travaille depuis plus de 10 ans maintenant, tant en C# qu'en VB.Net, sur du client lourd (Winforms, WPF, XAML …) ou sur le Web (Silverlight, Webforms, ASP.Net (MVC), HTML, PHP, JQuery …).



Nous pouvons également intervenir sur des sujets concernant le SIG et les technologies ESRI (ArcGIS, ArcView, ArcObjects ...) sur lesquelles nous restons en veille technologique.



Notre équipe peut vous aider en renfort sur de l’architecture ou du développement .Net car nous sommes une petite structure très réactive et pleine de talents.



Le bon chiffre. Au bon moment.



Avec Sagilem GetUp, fluidifiez et harmonisez aisément toutes les données hétérogènes de votre système d'information, pour un pilotage décisionnel immédiat.



Les modifications à appliquer à vos données entrantes sont mémorisées en une seule étape et pourront être rejouées à l'infini, à chaque mise à jour de vos données.

Entièrement paramétrable (donc sans aucune programmation ni aucune expertise informatique.), GetUp traite 1 million de lignes en moins de 10 secondes.



Notre outil ETL est accessible aux contrôleurs de gestion, responsables ressources humaines, industriels ou logistiques, commerciaux, acheteurs ou comptables ...



Savoir quoi faire.



Construire ses indicateurs de performance, son budget, ses prévisions... Sagilem vous apporte son expertise, son savoir-faire et sa précision pour réussir ces chalenges en toute sérénité.



Notre équipe de consultants, spécialisée dans les métiers du contrôle de gestion et de l'informatique, vous apporte un conseil orienté métier et vous assiste dans la construction de vos outils de pilotage.



Exploiter le web.



Avec Sagilem REVOLUTION, paramétrez en quelques clics les spécificités de votre boutique e-commerce, optimisez votre web marketing et pilotez votre rentabilité.



REVOLUTION se démarque en se préoccupant avant tout de la fonctionnalité métier. Nos techniciens travaillent pour des utilisateurs, non pour des techniciens, ce qui confère à l'application une intuitivité sans pareille.



NOUVEAU : Sagilem est en cours de certification « organisme de formation ».

Nous dispensons la formation en informatique de tous vos collaborateurs.



Vous pouvez me contacter dès aujourd’hui pour échanger sur la base de vos besoins pour lesquelles nous pourrons intervenir.



Bien cordialement.





Mes compétences :

Sens des relations humaines

Compétence technique

Communication