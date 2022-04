Jennifer JOIGNY

Issue d une formation à l international j ai pu développer une expérience professionnelle liée à la relation clientèle, m adapter à la culture de cette clientèle, la fidéliser, j ai organisé et mis en place toute une partie logistique notamment des procédures à l'export. A chacun de mes postes, j ai formé le personnel, en interne, sur le terrain, la pédagogie et l écoute à une réelle importance face au personnel mais aussi face aux clients notamment dans le financement. Au fil des années, j ai pu évoluer grâce aux différentes formations, ce qui aujourd'hui m amène à avoir une certaine polyvalence et à m adapter à chacun de mes clients, je suis passionnée par mon poste actuel, la relation de confiance est importante mais aussi la partie négociation, défendre les dossiers délicats par une bonne analyse permet de mener à terme mes dossiers clients. Je cherche encore à évoluer et à développer mes connaissances dans le domaine de la finance/commerciale pour les particuliers et les professionnels. Ce que disent les clients de moi me surprend par leurs mots mais qui au final correspondent bien à ma personnalité "pugnace", "pédagogue", "négociation dure", "confiance", "disponible", ... ces messages sur internet ne trompent pas !



Mes compétences :

Commercial

Formateur

Dynamique de groupe

Autonome et responsable

Conseil