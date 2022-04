Jennifer JOUSSELLIN

Actuellement étudiante en master 2 droit et sciences du travail européen à l'Université de Toulouse 1 Capitole, j'occupe un poste juriste stagiaire à la direction des affaires sociales de la FNAC.



J'ai pour rôle de:

- Conseiller les RH sur l'aspect légal des opérations qu'ils désirent mettre en place surtout en matière de relations collectives de travail, mais également en relations individuelles.

- Aider à la gestion des contentieux et pré-contentieux

- Assurer la veille juridique

- Rédiger des mémos à l'attention des juristes sur des points qui attirent particulièrement leur attention

- Mettre à jour les documents types et formations selon l'actualité juridique et sociale

- Assister les juristes lors des réunions avec les représentants du personnel



Forte de cette expérience, je recherche activement un poste de juriste droit social au sein d'un département affaires sociales/juridique d'une entreprise.



Dynamique, curieuse, passionnée et motivée, je saurai mettre mes compétences à votre service et je suis désireuse d'en apprendre davantage.



Mes compétences :

Veille juridique

Conseil juridique

Rédaction de contenus

Recherches juridique