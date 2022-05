Sonia DJEDID

Travailleuse, réactive, passionnée par mon sujet, j'ai su faire preuve d’un grand sens des responsabilités.

Depuis 5 ans, je suis la fondatrice de TAM Consulting, une entreprise spécialisée dans les problématiques liées à l'éducation et aux dernières technologies.



TAM Consulting est une entreprise en pleine croissance qui :

- recrute des consultants spécialisés dans plusieurs secteurs d'activités proposant des prestations de services de qualités chez le client.

- recrute des formateurs afin de former les professeurs équipés de tablettes au sein des collèges et lycées de France.



TAM Consulting travaille en partenariat avec plus de 200 écoles de commerce, d'ingénieur et d'universités sur un plan national.

Dans ce cadre, nous accompagnons également les entreprises qui souhaitent développer leur marque employeur, toucher la cible étudiante (employabilité, marque, produit).



De nature très sociable, ouverte et appréciant le travail d’équipe, ces points forts me permettent de nouer des relations de confiance avec de nombreux clients, partenaires et mes collaborateurs au sein de TAM Consulting, ce qui favorise les échanges et le travail au quotidien.



Pour plus de détails sur mon parcours professionel et mes actions accomplies, je vous invite à regarder mon profil ou notre site web :Array



Mes compétences :

Management

Travail d'équipe

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Recrutement