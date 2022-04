Jennifer JULOU

Réalisation des missions suivantes:

- qualification d'équipements (autoclave, CTA, machine d'assemblage...)

- qualification de système informatisé (WMS: Warehouse Management System, WCS: Warehouse Control System, Système de traçabilité et bilan de lot/requête psychotrope et stupéfiant, Système de reporting distribution ventes et logistiques)

- validation de procédé (filtration stérilisante)

- activités en qualité (levées de réserves, suivi phase projet...)

- mise en place d'un système de gestion documentaire



Mes compétences :

AMDEC

Analyse de risque

Filtration

Qualification

Qualification equipements

Qualité

TMS

Validation

WMS