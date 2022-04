Jennifer KERJEAN

Je suis titulaire d'un DUT Tc



Au niveau de mes compétences techniques, je sais me servir des logiciels de traitements de texte et de données (Excel, PowerPoint, Word, Publisher, Access...) ainsi que des CRM. Comme vous pouvez le voir dans mon curriculum vitae, j'ai travaillé en tant que commerciale dans plusieurs entreprises B to B, telles que Cibleweb, Imag'Com et Microsoft. En raison d'une formation en Techniques de Commercialisation, je connais la psychologie d'un commercial face à un client et vice-versa ainsi que les méthodes de vente et de marketing.

Grâce à mon projet de fin d'année, j'ai eu un contact permanent avec des sponsors/partenaires, et j'ai pu fortifié mes compétences au niveau des entreprises.

J'ai une base de données contacts très large et je souhaite encore l'amplifier et mettre mes compétences au profit de l'entreprise avec laquelle je travaillerais ainsi qu'apprendre davantage auprès de la formation.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Commerce international

Stratégie distribution multi canal

Informatique de gestion

Marketing opérationnel

Droit du travail

Marketing direct

Marketing point de vente

Informatique

Gestion relation client

Négociation commerciale

ERC

Économie

Communication