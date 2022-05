Mickael LENUD

Tout d'abord bienvenue sur mon profil !



La vie est bien trop courte pour qu'elle soit gâchée. C'est sur cette même philosophie que je m'engage à fond dans tout ce que j'entreprends. Aussi, dans le travail de tous les jours, surtout en ces temps moroses, il est impératif d'être impliqué pour réussir. Bien sûr certains moments sont plus difficiles que d'autres, c'est pour cela que je sais aussi relativiser, faire la part des choses et me remettre en question.



J'ai débuté en tant que commercial dans le monde de l'informatique B to B dans une PME d'envergure régionale, puis enchaîné dans le domaine des Télécommunications chez le 1er distributeur national des solutions SFR Business Team.

Désormais chez NOZ, le leader Européen du destockage, ma carrière prend un nouveau virage. Suivi et développement d'un portefeuille de 450 fournisseurs sur 4 départements.

L'idéal reste les rapports humains, alors n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Serveurs d'applications

Dynamics CRM

Fujitsu

Netasq

Powerpoint

Windows

Secteur public

Location évolutive

Word

Sophos

Sage 100

Infrastructures informatiques

Prospection commerciale

Pme pmi

Excel

Appels d'offres

Internet

Partenariats stratégiques

Réseau

Hosting

Informatique

Telecom

Télécoms

Relation client

Gestion commerciale Sage

Microsoft Office

Bureautique

Empathie et sens de l'écoute

Motivations et valeurs professionnelles

Développement commercial

B2B

Négociation commerciale

Customer Relationship Management

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Conseil

Prospection

Vente

Communication

Télécommunications

Développement des fournisseurs

Optimisation des déplacements

Cognos

Chef de secteur