Jennifer LE DONNE

AVC SÉCURITÉ (Depuis 1986)

Installation de matériels de sécurité intrusion / vidéo / contrôle d'accès / Fermeture / Automatisme

Composée de 5 services : Service technique Alarmes, Service technique Automatismes, Service Administratif et Comptable, Service Commercial et un Service Ressources Humaines.



AVC SECURITE possède 2 certifications professionnelles : NF SERVICE & APSAD INTRUSION sous le n°062/09/367-81 et NF SERVICE & APSAD VIDEOSURVEILLANCE sous le n° 077/11/367-82.



Service d’astreinte 24 heures / 24 - 7J / 7





AVC INTERVENTION

Agréée par le CNAPS (Depuis 2002) N° AUT – 045 – 2112 – 08 – 13 – 20130343128

Entreprise spécialisée en prestations de surveillance, intervention sur alarme et télésurveillance 24h/24.



Composée de 2 services : Service Télésurveillance & Intervention sur alarme et Service Surveillance & Evénementiels. Elle emploie du personnel qualifié apte à intervenir en tant qu’agent cynophile, agent de sécurité, maître-chien rondier, rondier, agent statique, SSIAP.





Le GROUPE AVC s’agrandit en 2015 avec la création de sa filiale AIRBOSS SYSTEMS située à La Seyne sur Mer (83), spécialisée dans la protection des biens et des personnes.





Actuellement, AVC INTERVENTION est en phase de rachat d’une société de surveillance dans la région de Montargie / Gien avec l’embauche de 6 personnes et une couverture géographique plus étendue.



Le GROUPE AVC emploie 80 personnes.



