Sylvain MAGDELEINE

Diplômé de l'École Nationale Supérieure d' Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG), j'ai réalisé une thèse au Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA). Celle-ci a été soutenue le 12 novembre 2009.

Je suis actuellement ingénieur dans la société CORYS TESS qui réalise des simulateurs de centrales nucléaires pour l'entraînement des opérateurs à la conduite. Je dispose de compétences dans les domaines de la mécanique des fluides, de la thermohydraulique et de la modélisation des écoulements diphasiques. Je possède aussi des connaissances solides en mécanique des fluides numérique (CFD et échelle système).



