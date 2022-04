Jennifer LEBLOND

L’innovation est le fil rouge de mon parcours professionnel, d’abord au sein des Ressources Humaines, ensuite dans le Développement Durable pour accompagner en interne et en externe les entreprises au changement, et désormais dans l’univers foisonnant du numérique. Passionnée par l’économie collaborative, je suis fascinée par le mouvement des « makers », qui changent notre rapport au monde réel et virtuel. Je souhaite aujourd’hui m’investir dans des projets d’innovation en adéquation avec mes valeurs de collaboration, d’ouverture et de partage.



Ma dernière conférence (21/10/15) : Comprendre POC21 en moins de 10' au TedxParis spécial Climat : https://www.youtube.com/watch?v=7WaitaYr-BQ&list=PLvqKsX8TtUj7gWMJcxPGzuPCuPF3nb8sY&index=6



Retrouvez mon intervention lors du forum changez d'ère le 5 juin 2014 sur le débat "désolé pour le dérangement, les makers changent le monde" :

https://www.youtube.com/watch?v=Lr0LgYcWv14



Follow me on twitter : @jenniferRSE



Dans mes anciennes fonctions, j'ai fait ça :-)

http://www.neo-planete.com/2011/12/06/en-quoi-adecco-est-elle-une-entreprise-socialement-responsable/





Mes compétences :

Responsable

Développement

Développement durable

Chef de projet

RH

Rse