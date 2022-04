Jennifer LEDOUX

Diplômée et expérimentée dans la petite enfance, passionnée par mon métier, je recherche des gardes d'enfants sur Toulouse et environs. J'ai un véhicule pour aller chercher les enfants et les amener à l'école.

Disponibilités: du lundi au vendredi de 6 h00 à 8h30 et le soir à partir de 17h00 jusqu'au retour des parents. Possibilité de gardes en soirée et weekends occasionnellement. Contactez moi, je vous transmettrai mon CV et vous donnerai plus de précisions sur mes compétences et motivations.

Contact: jennyfledoux@voila.fr



Mes compétences :

Cuisine gastronomique

Animation d'ateliers

Garde d'enfant

Repassage

Menage sur bureaux d'entreprise

Menage sur logements pour particuliers