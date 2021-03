Jennifer LEFEBVRE

Diplômée d'un titre professionnel de Technicien de Laboratoire en 2009 je n'ai pas trouvé d'emploi dans le bassin parisien. Je me suis ensuite installée en Lorraine 5 ans, bassin ne proposant aucun emploi en microbiologie.

J'ai réintégré l'Ile de France en début 2016 et souhaite trouver un emploi en accord avec ma formation de technicien de laboratoire biologiste/biochimiste.

Ma formation étant lointaine, et pour remettre le pied à l'étrier, je souhaiterai débuter par un emploi de type aide ou assistant laborantin.

Reconnue travailleur handicapé mon handicap ne nécessite aucun aménagement de poste si ce n'est d'avoir un siège à disposition.

Je cherche un poste dans un rayon de 50km autour de Melun. Je suis véhiculée et accepte toute condition de travail (travail posté, équipe, sans contrainte horaire).



Mes compétences :

Analyse chimique

Analyse biochimique

Analyse microbiologique

HPLC

Anglais technique

Lire et suivre un protocole