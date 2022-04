Jennifer LEMPÉRIÈRE

• Un savoir-faire complet en matière de stratégie et d’actions marketing pour le recrutement et la fidélisation des clients de grandes marques de la distribution sélective

• Une maîtrise des problématiques de parcours clients omni-canal (web, mobile, magasins) et des media digitaux (emailing, SMS, social, applications mobiles …)

• Une orientation résultat, basée sur une obsession de la mesure pour des niveaux d’investissements maîtrisés

• Une dimension internationale, par la définition de plans d’actions au niveau européen

• Une capacité à recruter, former et piloter une équipe de seniors en marketing



Mes compétences :

Communication

Relation clients