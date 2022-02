Maïlys LÉPÉE

J'ai construit mon expertise en planification retail au sein de grandes enseignes comme Camaieu, le Groupe Beaumanoir, puis Celio et La Halle. Des forecast au suivi et à l'optimisation des collections, j'ai abordé de nombreux aspects de la suply chain, ses enjeux et ses limites.



En tant que manager j'ai pu, au travers de différents projets, accompagner mes équipes dans des problématiques de changement: mise en place d'un outil de planification, réorganisation de la supply chain, remise à plat des process etc.



Mes compétences :

Management

Forecast

Contrôle de gestion