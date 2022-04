Jennifer LENTZ

Après un DUT HSE et une licence "Science du danger" , je poursuis aujourd'hui dans un master MRIE (Management des Risques Industriels et Environnementaux).



Je suis à la recherche d'un contrat d'alternance pour ma deuxième année de master.



L'apprentissage lors de mon DUT, les différents stages ainsi que mon expérience de Présidente d'une Junior-Entreprise, font de moi une personne impliquée avec le sens des responsabilités et expérimentée.



Mes compétences :

Informatique

Gestion des risques

Production industrielle

Sécurité au travail

Management d'une équipe

Analyse réglementaire

QHSE

Prévention