Jennifer LENS

J'ai commencé à travaillé à l'âge de 19 ans comme employé de bureau après avoir obtenu mes diplômes en secrétariat. J'ai, par la suite, été embauché dans un supermarché comme caissière, puis j'ai été nounou, caissière de nouveau, aide à domicile pendant plusieurs années, personnel de collectivité, vendeuse en thé café et épices avant d'être recruté par la Poste en tant que guichetière (en CDD) avant d'être mise sur la touche.... je suis alors redevenue caissière pour une saison avant d'être embauché par la Mairie comme agent administratif polyvalent (guichetière en agence postale communale, secrétaire et hôtesse d'accueil). Après avoir remplacé ma collègue en congé parental, j'ai été vendeuse en poisson pour un pêcheur local en contrat saisonnier. Un client m'a alors proposé de rencontré ses voisins qui recherchaient une personne pour s'occuper de leur maison, enfants et surtout préparer et accueillir les clients dans les 3 gîtes qu 'ils ont construit derrière leur maison.



