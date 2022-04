Jennifer LEVY

J’accompagne les femmes actives à dépasser les croyances, à briser le plafond de verre qui les empêchent de vivre pleinement leurs ambitions professionnelles et personnelles.



Parce que je vois encore aujourd’hui beaucoup de femmes qui

- ne trouvent plus de sens à leur carrière,

- manquent de confiance en elles,

- jonglent avec leur temps sans en avoir pour elles,

J’ai décidé de les accompagner afin qu’elles puissent être autonomes, libres, rayonnantes et épanouies.

Je suis coach et formatrice depuis plus de 7 ans, mon approche directe et pragmatique permet à mes clientes de se réaliser pleinement tant professionnellement que personnellement.



Mes compétences :

Conduite du changement

Coaching

Leadership

Gestion des conflits

Communication

Ressources humaines